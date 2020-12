AirPods Max bereits restlos ausverkauft

Die Vorstellung kam nun früher als gedacht, davon haben tun interessierte Käufer aber wenig. Abzuwarten bleibt, ob Apple zum tatsächlichen Verkaufsstart am 15. Dezember zumindest seine Apple Shops mit einigen Exemplaren ausstattet und auch die Online-Lieferzeit wieder sinkt.

600 Euro teure Schlafmaske

Mit einem Preis von über 600 Euro übertreffen die Airpods Max die teuersten Produkte von Konkurrenten wie Bose, Sony und B&W teilweise um fast das Doppelte. In sozialen Medien kursierten bald nach der Präsentation diverse Postings, in denen sich User über den hohen Preis, aber auch das Design der Kopfhörer-Hülle lustig machten, die viele an eine Schlafmaske erinnert.