Amazon Dash: Barcode-Scanner für Haushaltsartikel

Amazon hat Ende der vergangenen Woche Dash vorgestellt. Mit dem Gerät, das in etwa so groß wie eine Taschenlampe ist, können Kunden Barcodes von Haushaltsartikel scannen, die daraufhin per WLAN-Anbindung zu einer Einkaufsliste hinzugefügt werden. Anschließend kann die Bestellung abgeschickt werden und wird mit AmazonFresh geliefert. Dash ist auch mit Spracherkennung ausgestattet und kann per Sprachbefehl Dinge registrieren und speichern.