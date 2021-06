Amazon Prime Day: Die besten Tech-Angebote

Die Rabattschlacht am Amazon Prime Day ist wieder im vollen Gange. Tausende Angebote bietet Amazon im Rahmen der Aktionstage 48 Stunden lang - 21. und 22. Oktober - zu teilweise stark reduzierten Preisen an.

Besonders günstig bietet Amazon seine eigenen Devices im Rahmen des Prime Day an. So gibt es den Fire TV Stick 4K um 52 Prozent reduziert zu einem Preis von 28,99 Euro anstatt der regulären 59,99 Euro .

iPhones und iPads vergünstigt

Apple Watch, iPhones und einiges an Apple-Zubehör wird am Prime Day auf Amazon ebenso um einiges günstiger angeboten. So kostet das Apple iPhone 12 mit 128 GB Speicherplatz derzeit nur 769 Euro. Apple bietet dasselbe Gerät auf seiner Website um 949 Euro an.

Die Apple Watch Series 6 wird aktuell um 359 Euro angeboten. Regulär kostet dieselbe Smartwatch 429 Euro.

Günstiger gibt es auch Apples iPad Pro. Hier sollte man allerdings genau schauen, da sich manchmal ältere iPad Pro Modelle, die noch nicht von dem M1-Chip angetrieben werden, unter die Angebote mischen. Selbiges gilt für Apples iMac-Computer und den MacBooks.