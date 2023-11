Amazon Black Friday: 8 praktische Geräte für daheim unter 50 Euro

Wir haben 8 stark reduzierte Produkte herausgesucht, die in jedem Haushalt praktisch sein können.

Der SwitchBot ist so kurios , dass dies allein schon reicht, sich ein solches Teil anzuschaffen - möglicherweise sogar als Geschenk für irgendwelche Technik-begeisterten Personen.

Vielleicht findet ihr in der folgenden Auflistung etwas Inspiration für smarte Geräte im Haushalt , die ziemlich praktisch sein können und derzeit recht günstig zu haben sind.

Der längste Freitag des Jahres ist immer der Black Friday . Dieser dauert gefühlt mehrere Wochen, was angesichts der reduzierten Preise gar nicht allzu schlecht ist. Die meisten Angebote gelten noch ein paar Tage - also hat man noch etwas Zeit zum Überlegen und zum Preise vergleichen.

Eine vernetzte Steckdose, die per Smartphone-App gesteuert und programmiert wird, kann das Leben ziemlich erleichtern. Manche dieser smarten Steckdosen können auch in ein Alexa- oder Google-Home-System integriert werden.

Eine bestehende Gegensprechanlage nachrüsten, sodass man sie per Smartphone-App bedienen kann, ist mit dem Ring Intercom für 48 Euro möglich. Normalerweise liegt der Preis der smarten Gegensprechanlage bei 131 Euro.

Schwaches WiFi in machen Räumen? Hier könnte ein Wlan-Repeater für Abhilfe sorgen. Die kleinen Geräte , die das WiFi-Signal verstärken und so die Wlan-Reichweite erhöhen, sind bereits ab wenige Euro erhältlich - beispielsweise jener Repeater von D-Link , der derzeit 15 Euro statt 59 Euro kostet.

Gerade jetzt in der Heizsaison könnte die Anschaffung von vernetzten Heizkörperthermostaten durchaus Sinn machen. Damit lassen sich die Ventile der einzelnen Heizkörper per Smartphone-App steuern, programmieren und kontrollieren.

Eine vernetzte Videotürklingel ist Datenschutz- und Privatsphäre -mäßig nicht immer einwandfrei, dafür kann ein solches Teil praktische Vorteile bieten. Mit der vernetzten Türklingel von Ring sieht man beispielsweise am Smartphone wer vor der Tür steht.

Smarte Beleuchtung

Eine passende und heimelige Beleuchtung kann in der dunkleren Jahreszeit für ein besseres Wohlbefinden sorgen. Vernetzte Leuchten bieten dabei eine große Auswahl an verschiedenen Lichtstimmungen und farblichen Möglichkeiten. Praktisch ist, dass sie per Handy-Anwendung bedient und eingestellt werden können.

LED-Strips, die per Smartphone oder Fernbedienung gesteuert werden, gibt es wie Sand am Meer - in allen Größen und Preisklassen. Eine vernetzte LED-Glühbirne für eine klassische E27-Fassung gibt es von TP-Link schon ab 10 Euro statt 15 Euro.