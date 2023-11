Smarte Thermostate: Auf diese 6 Punkte müsst ihr achten

Smarte Heizkörperthermostate sind die einfachste Methode, um das Heizen eines Hauses oder einer Wohnung „intelligent“ zu steuern. Die Geräte lassen sich anstelle der üblichen Drehregler am Heizkörper montieren und passen die Raumtemperatur automatisch an. Über die Internetverbindung können sie zudem aus der Ferne gesteuert werden.

Die Hersteller von solchen smarten Thermostaten versprechen Energieeinsparungen von rund 30 Prozent. Doch was ist dran an solchen Versprechen? Und was muss man bei der Anschaffung beachten? Die futurezone klärt auf:

Die Installation

Für die Installation ist minimales handwerkliches Geschick nötig. In der Gebrauchsanleitung der Geräte ist meistens ausführlich erklärt, wie das alte Ventil mit dem neuen ausgetauscht werden kann. Je nach Ventilart benötigt man dazu einen Schraubenschlüssel oder einen Schraubenzieher.

Die meisten smarten Heizkörperthermostate passen standardmäßig auf ein M30x1,5-Gewinde, im Lieferumfang befinden sich oft verschiedene Adapter. Ist der passende nicht dabei, muss er online dazubestellt oder für wenige Euro im Fachgeschäft gekauft werden. Vor Wasserlecks muss man sich laut Smart-Home-Experten Thomas Mach nicht fürchten. In den Wasserkreislauf wird nämlich nicht eingegriffen.