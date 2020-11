Smartes Heizen: Worauf man achten soll

Die Steuerung per Smartphone ermöglicht noch eine Reihe von weiteren Automatismen. So kennt das eigene Handy - wenn man es lässt - immer den aktuellen Standort. Auf Basis dessen kann dann vollautomatisch die Heizung gesteuert werden.

Verlassen alle Bewohner die eigenen vier Wände, wird die Heizung etwa auf eine Absenktemperatur eingestellt. Kommt man nach Hause, wird wieder geheizt. Manche Systeme erkennen sogar, wenn man sich auf dem Heimweg befindet und fangen entsprechend früher an, aufzuheizen. Teilweise können sie die Heizung außerdem auf Basis des Wetterberichts regulieren oder erkennen, wenn ein Fenster offen ist, um sie dann auszuschalten. So soll auch Energie gespart werden. Hersteller werben mit möglichen Einsparungen von 30 Prozent.

Ein Großteil der smarten Heizsysteme unterstützt auch digitale Sprachassistenten - etwa Amazons Alexa, Apples Siri oder Googles Assistant. Hat man eine vernetzte Box zu Hause, kann man also auch einfach sagen, welche Temperatur man gerne hätte. Viel mehr als ein Gag ist das in der Praxis aber nicht.

Verschiedene Arten von Thermostaten

Der einfachste Weg, seine Heizung smart zu machen, ist mithilfe von vernetzten Heizkörperreglern. Diese Geräte werden direkt am Heizkörper montiert. Dabei sollte man bedenken, dass man für jeden Heizkörper ein eigenes Gerät braucht. Bei durchschnittlichen Preisen zwischen 30 und 80 Euro pro Gerät, kann das entsprechend ins Geld gehen. Hat man alle Heizkörper in einem Raum ausgestattet, ist es in der Regel möglich, sie als Gruppe (etwa “Schlafzimmer”) zusammenzufassen. So kann man die Temperatur in diesem einen Raum entsprechend anpassen.

Eine andere Möglichkeit ist es, ein Raumthermostat auf eine vernetzte Variante zu tauschen. Die vernetzte Lösung kontrolliert die Heizung anschließend auf Basis der Temperatur in diesem Raum. Manche Hersteller erlauben es hier, den Temperatursensor frei im Raum zu positionieren, bei anderen ist er fix an der Wand montiert. Ergänzend können Heizkörperthermostate zusätzlich in das System integriert werden.