Google präsentiert neues Nest-Thermostat

Neue Funktionen

Das neue Thermostat setzt Googles Soli-Radar-Technologie ein, um zu erkennen, ob sich jemand im Raum aufhält. In diesem Fall kann das Gerät die Raumtemperatur automatisch anpassen. Ebenso ist das Nest-Thermostat in Google Home integriert und lässt sich nun auch mittels Swipe-Gesten am Rand des Geräts steuern.

Wie bei den meisten smarten Thermostaten können auch mit dem neuen Nest-Thermostat Zeitpläne und Temperaturvorgaben erstellt werden.