Amazon Black Friday: 7 günstige Dinge, die man immer brauchen kann

Anker USB C GaN Charger 30W, 511 Ladegerät (Nano 3) um 17 Euro

2. Anker Mini-Ladegerät

Ein kompaktes Ladegerät für Handy, Tablet oder Notebook sind etwas, das man in vielen Situationen gut brauchen kann. Gerade bei dieser Produktkategorie ist es auch immer gut auf namhafte Markenhersteller zu setzen. Will man doch sein teures Gadget nicht mit einem billigen Netzstecker grillen. Anker ist hier ein guter Anlaufpunkt. Das Mini-Ladegerät, das aktuell in Aktion ist, lädt mit maximal 30W. Das reicht, um die Schnellladefunktion von aktuellen Geräten wie dem Galaxy S24 oder dem iPhone 15 voll zu versorgen.

Das Anker USB C GaN Charger 30W, 511 Ladegerät (Nano 3) wird um 17 Euro angeboten. Das ist in etwa 5 Euro weniger als der reguläre Preis.