Black Friday bei Amazon: 10 Angebote zwischen 0 und 51 Euro

Der Black Friday ist schon lange nicht mehr nur ein einziger Angebots-Tag im Vorweihnachtsgeschäft. Amazon macht heuer daraus einen anderthalb Wochen andauernden Ausverkauf.

Los geht es bereits am heutigen Freitag, dem 17. November. Die Aktionstage enden am Montag, dem 27. November um 23:59. Das sind 3 Tage nach dem eigentlich Black Friday, der heuer am 24. November stattfindet. Zu finden sind die Angebote gesammelt auf Amazon.de/blackfriday.

Wir haben für euch 10 Angebote unter 51 Euro herausgesucht, die sich lohnen. Hier die Angebote im Überblick, weiter unten mehr Details dazu:

Echo Dot

Traditionell besonders attraktiv sind die Preise für Amazons eigene Produktlinien. Auch diesmal ist das so. Amazon Echo Dot ist ein kompakter, sprachgesteuerter intelligenter Lautsprecher, der Teil der Amazon Echo-Familie ist. Er wird von Amazons virtueller Assistentin Alexa betrieben. Nutzer können mit dem Echo Dot per Sprachbefehl interagieren, um verschiedene Aufgaben zu erledigen, wie Musik abspielen, Nachrichten und Wetterberichte abfragen, Smart-Home-Geräte steuern, Erinnerungen einstellen und vieles mehr.

Der Echo Dot (5. Gen., 2022) wird um 22 Euro angeboten. Das sind etwa 15 Euro weniger als der reguläre Preis.