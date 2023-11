Der Black Friday 2023 dauert bei Amazon 11 Tage

Amazons vorweihnachtliche Rabattschlacht dauert heuer so lange wie noch nie.

Bei Amazon artet der heurige Sonderangebots-Tag Black Friday besonders aus. Insgesamt 11 Tage lang trommelt der Online-Händler die Angebots-Trommel.

Los geht’s genau eine Woche vor dem eigentlich Black Friday, am Freitag, dem 17. November 2023 um 00:01 Uhr. Das Ende ist am Montag, dem 27. November um 23:59.

Zu finden sind die Angebote gesammelt auf Amazon.de/blackfriday. Traditionell besonders attraktiv sind die Preise für Amazons eigene Produktlinien. So gibt es in der Regel etwa Kindle-E-Reader, Fire-Tablets oder Fire-TV-Geräte um einiges billiger. Amazon spricht von Rabatten von bis zu minus 40 Prozent.

Ring-Videotürklingeln und Sicherheitskameras gibt es zwischen 44 und 63 Prozent günstiger. Amazon kündigt auch im Vorfeld Rabatte auf Kleidung an. So soll es Markenprodukte um bis zu 30 Prozent günstiger geben, wie es heißt.

Gratis-Angebot

Auch wer gar kein Geld am Black Friday auf Amazon ausgeben möchte, kann etwas ergattern. So bietet Amazon an, Music Unlimited 3 Monate lang kostenlos zu testen. Dabei erhalten Kund*innen Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs und Top-Podcasts.

Bestehende Mitglieder können ihr Konto für 3 Monate ohne Zusatzkosten auf ein Familien-Abonnement ausweiten und in diesem Zeitraum bis zu 6 Amazon Music Unlimited Zugänge für die ganze Familie nutzen.

Vorsicht

Grundsätzlich sollte man bei all den schillernden “Reduziert”-Hinweisen einen kühlen Kopf bewahren. Ratsam ist es immer, vor dem Kauf das Preisvergleichsportal seiner Wahl aufzurufen und zu überprüfen, wie gut das Angebot wirklich ist. Bei Abos, die man im Rahmen der Sonderangebote abschließt, sollte man sich in den Kalnder schreiben, wann es zu kündigen ist, bevor es sich automatisch in ein langfristiges - und teures - Abo umwandelt.