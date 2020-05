Amazon versendet Kindle-Fire-Tablets noch vor Weihnachten

Wie Amazon am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird der neue Kindle Fire HDX in beiden Versionen noch vor Weihnachten auch in Österreich und Deutschland versandt werden. Beide Länder, vor allem aber Österreich, musste sich nach dem US-Start bisher lange gedulden, bis die Geräte verschickt wurden. Das neue Kindle Fire HDX mit 7-Zoll-Bildschirm wird vom 13. November an versandt und das größere Modell mit 8.9 Zoll zwei Wochen später, abhängig allerdings von der Ausstattung.