Analyst: Neues Apple iPad Pro kommt mit eigenem Stift

Der Grund dafür liege im erwartet hohen Preis für das iPad Pro. Wäre der Stylus im Lieferumfang enthalten, müsste Apple einen deutlich höheren Preis dafür verlangen, der Kunden abschrecken könnte. Die Eingabe soll laut Kuo über einen Beschleunigungssensor erfasst werden, sodass auch auf anderen Oberflächen oder in der Luft gezeichnet und geschrieben werden könnte.

Kuo ist bekannt für seine Prognosen zu neuen Apple-Produkten, er lag aber auch schon oft weit daneben. Es gibt aber auch einige Indizien, die seine Theorie stützen. So meldete Apple in den letzten Jahren zahlreiche Patente an, die die Stifteingabe bei Tablets und Smartphones verbessern sollen. So wurde Apple Ende Dezember ein Patent für einen Stylus gewährt, der mittels dem Beschleunigungssensor auch handschriftliche Notizen auf Papier aufzeichnen kann.