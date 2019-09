Android-Updates: Das sind die zuverlässigsten Handy-Hersteller

Das rechtzeitige Ausliefern von Android-Updates ist ein leidiges Thema. Bis neue Versionen auf die Endgeräte der verschiedenen Hersteller geliefert werden, vergehen in der Regel mehrere Monate – sofern man sie überhaupt bekommt.

Eine Analyse von Counterpoint hat nun erhoben, welcher Handy-Hersteller besonders zuverlässig bei den Aktualisierungen abschneidet. Das Unternehmen hat analysiert, wie viele der im dritten Quartal verkauften Handys bereits das Update auf Android 9 bzw. Pie bekommen haben.

Sieger

Beim Hersteller Nokia sind das immerhin 96 Prozent. Knapp dahinter folgt Samsung mit 89 Prozent. Auf Platz drei liegt das chinesische Unternehmen Xiaomi mit 84 Prozent. Huawei ist auf Platz fünf mit 82 Prozent. Am hinteren Ende der Skala liegen LG (16 Prozent), Alcatel (14 Prozent) und Tecno (5 Prozent)

Wer das neue Android am Tag der Veröffentlichung haben will, muss aktuell ein Handy von Googles hauseigener Pixel-Marke kaufen. Das neue Android 10 (diesmal ohne Süßigkeit-Beinamen) soll am Dienstag (3. September) ausgeliefert werden.