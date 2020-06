Angry Birds feiert eine halbe Mrd. Downloads

Rovio feierte die halbe Mrd. Downloads und sprach davon, dass Angry Birds schon jetzt eines der am meisten heruntergeladenen Spiele der Geschichte sei. In einem Videospot, in dem die Download-Zahl aufscheint, werden weitere interessante Statistiken präsentiert. So wird Angry Birds laut Rovio täglich 300 Millionen Minuten lang gespielt. Die Zahl der gespielten Levels ist mittlerweile auf 266 Milliarden angewachsen, über 400 Mrd. Vögel seien seit Beginn der Reihe abgeschossen worden.

Das Spiel, das zunächst vor allem auf Apples iOS- und der Android-Plattform Erfolge feierte, ist mittlerweile auch im Chrome Web Store, für PC und Mac und andere Smartphone-Plattformen erhältlich. Zukunftspläne inkludieren einen Ausbau des Retail-Geschäftes mit Merchandising-Artikeln – die Eröffnung eines eigenen Stores in Helsinki steht kurz bevor – sowie den Einstieg in professionelle Zeichentrick-Produktionen. Schon bisher waren neue Releases und Specials mit kurzen Clips begleitet worden, nun sind eine eigene Serie und ein Kinofilm in Planung.