App synchronisiert Philips Hue mit Computer

Eine neue App für Windows und Mac erlaubt es, seine smarten Philips-Hue-Glühbirnen mit dem zu synchronisieren, was man gerade auf seinem Computerbildschirm sieht. Die kostenlose Software "Hue Sync" steht ab sofort zum Download bereit. Sie erlaubt es, das Licht an Videos, Spiele oder Musik anzupassen. So ist es etwa möglich, das Licht zum Rhythmus der Musik „tanzen“ zu lassen. Dabei kann die Intensität des Effekts je nach Geschmack reguliert werden.

Über einen Umweg kann man die Effekte auch auf einem Fernseher nutzen. Dazu muss man die Computerinhalte nur per Apple TV, Chromecast oder über ein simples HDMI-Kabel auf einen TV übertragen.