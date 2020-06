Apple arbeitet an Kopfhörern mit Lightning-Anschluss

Wie 9to5Mac berichtet, hat Apple an die Hersteller des „Made for iPhone“-Programmes Spezifikationen für Kopfhörer mit Lightning-Anschluss übermittelt. Laut den Unterlagen habe es Vorteile die Kopfhörer per Lightning-Buchse anstatt der üblichen 3,5-mm-Klinke mit dem iPhone oder iPad zu verbinden.

So soll eine verlustfreie, digitale Stereoausgabe mit 48 kHz möglich sein. Das Eingabeformat, etwa für Kopfhörer mit Mikrofon zum Telefonieren, ist Mono mit 48 kHz. Knöpfe am Kopfhörer, wie für Lautstärke und Play/Pause, werden ebenso unterstützt wie Tasten zum Starten einer bestimmten App. Es ist auch möglich die Kopfhörer so zu bauen, dass automatisch eine bestimmte App gestartet wird, wenn sie an das iPhone angeschlossen werden. Über den Lightning-Anschluss können die Kopfhörer Firmware-Updates erhalten.

Die Kopfhörer können über den Lightning-Anschluss Strom beziehen. So könnten Kopfhörer mit aktiver Rauschunterdrückung angeboten werden, die ohne Batterien oder eigenen Akku auskommen. Denkbar sind auch kabellose Kopfhörer, die, wenn der Akku leer ist, durch das Anschließen aufgeladen werden und so gleichzeitig immer noch Musik wiedergeben können. Der Kopfhörer kann auch das iPhone aufladen, wenn er etwa mit einem internen Akku oder Solarzellen ausgestattet ist.