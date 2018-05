Apple erhält Patent für rundes Display

Apple wurde am Dienstag vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) ein Patent für ein rundes Display für elektronische Geräte zugesprochen, berichtet Patently Apple. Bildern, die dem Patentantrag des Konzerns beiliegen, zeigen eine Smartwatch, mit Uhrenarmband. Es ist also gut möglich, dass die Apple Watch auch bald mit einem runden Ziffernblatt erhältlich sein wird.

Das Patent wurde im ersten Quartal 2016 eingereicht, also bereits nachdem Apple seine ersten Smartwatches auf den Markt brachte. Was darauf hindeutet, dass Apple an Alternativen für das derzeitige Display der Smartwatch arbeitet.

Neuartige iPhone-Hülle

Unter den rund 60 neuen Patenten, die das Patentamt Apple zusprach und die am Dienstag veröffentlicht wurden, befindet sich laut Patently Apple auch eine neue iPhone-Hülle, die Geräte mithilfe von Magneten in einer aufrechten Position hält und auch ein Keyboard integriert hat.