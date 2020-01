Apple hat AirPods Pro mit Update schlechter gemacht, sagen User

Firmware-Version prüfen

Welche Firmware-Version derzeit auf den AirPods Pro installiert ist, findet man heraus, indem man die Einstellungen auf dem Gerät öffnet, mit dem die Kopfhörer verbunden sind. Unter "Allgemein" - "Info" werden die AirPods angezeigt. Tippt man darauf, erhält man eine Übersicht, in der auch die Firmware-Version verzeichnet ist. Ist diese nicht aktuell, sollten die AirPods in ihre Ladestation gesteckt werden. Das verbundene Gerät sucht automatisch nach neuer Software und bietet diese zur Installation an.