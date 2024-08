Apple Intelligence markiert Spam-Mails als wichtig

Die zentrale Neuerung beim kommenden iOS 18 ist Apple Intelligence - KI-Funktionen, die tief in das Betriebssystem der iPhones integriert sind. Sie sollen die User-Experience auf ein neues Niveau heben.

➤ Mehr lesen: Diese KI-Features kommen mit iOS 18 auf die iPhones

Grobe Probleme mit Phishing-Mails

Wie sich in einer früheren Testversion allerdings zeigt, können die AI-Features den Handy-Alltag gefährlicher machen. Der KI-gestützte Spam-Filter in der Mail-App scheint nämlich grobe Probleme zu haben.

"Mit Prioritätsnachrichten in Mail werden zeitkritische Nachrichten ganz oben im Posteingang angezeigt, etwa eine Erinnerung an den Check-in für Ihren Flug heute Nachmittag." So beschreibt Apple eine neue Funktion in der Mail-App, die eine effizientere Handhabung ermöglichen soll.

➤ Mehr lesen: iPhone 16: Alle Details, die bereits bekannt sind