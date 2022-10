iPhone 15 Pro soll auf echte Lautstärke-Tasten verzichten

Das reguläre iPhone 15 und iPhone 15 Plus dürften ihre mechanischen Tasten anscheinend behalten.

Apple soll laut dem namhaften Analysten Ming-Chi Kuo beim kommenden iPhone 15 Pro und Pro Max auf physische Lautstärke- und Einschalttasten verzichten. Diese sollen ihm zufolge berührungsempfindlich werden und ein Solid-State-Design erhalten. Einen ähnlichen Wechsel gab es einst beim iPhone 7. Damals hatte der Konzern den physischen Home-Button durch einen berührungsempfindlichen ersetzt.

Anstatt den mechanischen Knopf also leicht in das Gerät hineinzudrücken, bleibt die Taste starr an ihrer Stelle. Eine Taptic Engine gibt eine leichte Vibration beim Bedienen als haptische Rückmeldung ab, um zu signalisieren, dass der Tastendruck registriert wurde.

iPhone 15 Pro und Pro Max bekommen 3 Taptic Engines

"Aufgrund dieser Designänderung wird die Anzahl der in jedem iPhone verwendeten Taptic Engines von derzeit einer auf 3 steigen. Infolgedessen werden die bestehenden Anbieter von Taptic Engine, Luxsharre ICT (1. Anbieter) und AAC Technologies (2. Anbieter), erhebliche Nutznießer sein“, schreibt der für gewöhnlich treffsichere Kuo auf Twitter.