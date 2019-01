Apple-Kopfhörer können zum Ausspionieren missbraucht werden

Je nach Bluetooth-Reichweite klappt das auch in einem anderen Raum, das Gerät muss dafür aber in der Nähe des stattfindenden Gesprächs abgelegt bleiben. In einer öffentlichen Situation wie im Café oder Restaurant ist das vermutlich verdächtig und auch riskant. In anderen Szenarien, wie etwa zuhause, im Büro oder in Situationen, wo das iPhone oder iPad unverdächtig platziert werden kann, könnte die Funktion ein gewisses Sicherheitsrisko für die Privatsphäre bedeuten, fürchten viele.

Hören zum Kontrollzentrum hinzufügen

Die Funktion wurde von Apple entwickelt, damit Menschen, die schlecht hören, über Kopfhörer oder spezielle Hörhilfen leichter ihrem Gesprächspartner oder einer Diskussionsrunde folgen können. Gerade in lauten Umgebungen mit viel Hintergrundgeräusch ist das Feature für Betroffene hilfreich.

Um die Funktion zu aktivieren, kann man einfach das Steuerelement "Hören" zum Kontrollzentrum hinzufügen - über "Einstellungen" - "Kontrollzentrum" - "Steuerelemente anpassen" - "Hören" hinzufügen. Über das neue Icon, das ab sofort beim Einblenden des Kontrollzentrums erscheint, kann "Live Mithören" mit einem Klick aktiviert werden. Mit den Airpods funktioniert das problemlos, einige Nutzer berichten, dass auch andere Bluetooth-Kopfhörer dafür verwendet werden können. In der futurezone-Redaktion konnten wir das bislang nicht reproduzieren.