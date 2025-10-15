Apple stellt neues MacBook Pro und iPad Pro mit M5 vor

Die Geräte bauen auf dem neuen Prozessor M5 auf. Das iPad Pro hat nun Apples hauseigenes Modem und den Netzwerkchip verbaut.

Es wurde bereits erwartet: Ohne einer großen Produktpräsentation hat Apple die neueste Version seines M-Chips vorgestellt. Der M5 stellt gleichzeitig das Herzstück des neuen MacBook Pro und des neuen iPad Pro dar. Bis auf den neuen Prozessor gibt es bei beiden Geräten kaum nennenswerte Neuerungen. Der M5 basiert auf der 3nm-Technologie und besteht aus bis zu 10 Kernen - 6 Effizienz-Kerne und bis zu 4 Performance-Kerne. "Der M5 führt eine 10-Core GPU Architektur der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern ein", schreibt Apple. Damit sollen sich vor allem KI-Workloads deutlich schneller ausführen lassen. Das neue MacBook Pro M5 Der M5-Chip hat zwar mehr Leistung, benötigt aber nicht mehr Energie. Jedenfalls bietet das neue MacBook Pro M5 eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden - genauso wie das Vorgängermodell. Abseits des neuen Prozessors hat sich kaum etwas verändert. ➤ Mehr lesen: Apple MacBook Air M4 im Test: Die große Neuerung, die nicht auffällt

Apple MacBook Pro M5 © Apple

Das MacBook Pro M5 kommt mit einem 14 Zoll großen Mini-LED-Monitor, der eine maximale Peak-Helligkeit von bis zu 1.600 nits aufweist. Der Speicherplatz startet mit 512 GB und kann nun bis zu 4 TB erweitert werden. Der Arbeitsspeicher beginnt bei 16 GB und kann bis 32 GB ausgebaut werden. Das Design, der Formfaktor, die Frontkamera, der Akku, die Anschlüsse und auch alle anderen Komponenten und Spezifikationen sind gegenüber dem Vorgängergerät komplett gleichgeblieben. Das MacBook Pro M5 ist ab 1.799 Euro zu haben. Das neue iPad Pro M5 Genauso wie beim MacBook Pro verhält es sich auch beim iPad Pro: Die große Neuerung ist der M5-Prozessor, der dem iPad Pro mehr Leistung verleiht. Hinzugekommen ist übrigens auch das hauseigene Apple-Modem C1X, das bereits im iPhone Air verbaut ist und eine höhere Energieeffizienz aufweisen soll.

Apple iPad Pro M5 © Apple

"Das neue iPad hat bis zu doppelt so schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten für den Speicher", schreibt Apple. Außerdem verfügen nun auch die Modelle mit 256 GB und 512 GB standardmäßig über 12 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher. Das neue iPad Pro baut auch auf den N1-Chip von Apple auf, der für Bluetooth- und WLAN verantwortlich ist. Damit ist nun auch Wifi 7 möglich. Gegenüber dem Vorjahresgerät ist beim neuen iPad Pro M5 ansonsten alles gleichgeblieben: Display, Akku, Anschlüsse, Front- und Hauptkamera.

Apple iPad Pro M5 © Apple