Es wird verwirrend: Apple TV+ bekommt neuen Namen

Seit 2019 gibt es Apple TV+ und auch wenn der Streaming-Dienst vom Umfang her nie an die Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ herankam, sind dort einige besonders populäre Inhalte zu finden - allen voran Ted Lasso, CODA oder The Morning Show. Auch Severance oder Slow Horses sind sowohl bei Kritikern als auch Zuschauern beliebt.

Nun hat der iPhone-Hersteller still und heimlich den Namen des Streaming-Dienstes geändert. Es wurde kurzerhand das "+" aus dem Schriftzug entfernt. Somit heißt der kostenpflichtige Service ab sofort nur mehr Apple TV.

➤ Mehr lesen: Diese 5 Apple-Produkte haben wir beim iPhone-Event vermisst

Verwirrung vorprogrammiert

Das ist insofern logisch und nachvollziehbar, weil ja ohnehin niemand den Dienst beim vollen Namen nannte. Allerdings ist damit Verwirrung vorprogrammiert: Apple verkauft nämlich eine Streaming-Set-Top-Box unter der Bezeichnung Apple TV (4K).

Außerdem gibt es die App mit der Bezeichnung Apple TV, wo Inhalte aus verschiedenen Quellen integriert sind, unter anderem YouTube. Auch Apple TV+ war bislang ein Teil von Apple TV.

➤ Mehr lesen: Neuer Apple TV 4K ausprobiert: Kleiner Streaming-Luxus