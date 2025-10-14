Es wird verwirrend: Apple TV+ bekommt neuen Namen
Seit 2019 gibt es Apple TV+ und auch wenn der Streaming-Dienst vom Umfang her nie an die Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ herankam, sind dort einige besonders populäre Inhalte zu finden - allen voran Ted Lasso, CODA oder The Morning Show. Auch Severance oder Slow Horses sind sowohl bei Kritikern als auch Zuschauern beliebt.
Nun hat der iPhone-Hersteller still und heimlich den Namen des Streaming-Dienstes geändert. Es wurde kurzerhand das "+" aus dem Schriftzug entfernt. Somit heißt der kostenpflichtige Service ab sofort nur mehr Apple TV.
Verwirrung vorprogrammiert
Das ist insofern logisch und nachvollziehbar, weil ja ohnehin niemand den Dienst beim vollen Namen nannte. Allerdings ist damit Verwirrung vorprogrammiert: Apple verkauft nämlich eine Streaming-Set-Top-Box unter der Bezeichnung Apple TV (4K).
Außerdem gibt es die App mit der Bezeichnung Apple TV, wo Inhalte aus verschiedenen Quellen integriert sind, unter anderem YouTube. Auch Apple TV+ war bislang ein Teil von Apple TV.
Neues Streaming-Gerät steht an
Der Zeitpunkt für die Umbenennung des Streaming-Dienstes dürfte nicht zufällig sein. Noch im Oktober werden neue Apple-Produkte erwartet. Neben den neuen MacBook-Modellen und iPads mit M5-Chip könnte auch eine überarbeitete Set-Top-Box auf den Markt kommen - ein Nachfolger für das Apple TV 4K.
Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich der neue Name des Streaming-Dienstes in die anderen Apple-Produkte, -Apps und -Dienste eingliedern wird. "Apple TV+ heißt jetzt einfach Apple TV und hat eine lebendige neue Identität", schreibt der iPhone-Hersteller in einer Aussendung. Auf der Website ist derweil das "+" noch zu sehen.
