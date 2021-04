Apples Siri ist nicht mehr automatisch eine Frau

In den USA, aber auch in Deutschland und Österreich war Siri standardmäßig bisher eine Frauenstimme. Das wird sich mit der in Kürze erwarteten Version iOS 14.5 nun ändern. Siri bekommt in den USA nicht nur zwei neue Stimmen, User*innen müssen fortan beim Einrichten wählen, welche Stimme und ob männlich oder weiblich sie künftig hören wollen. Da es auch auf Deutsch eine Stimme beider Geschlechter gibt, ist davon auszugehen, dass die Wahl auch für deutschsprachige Apple-Nutzer*innen zur Verfügung stehen wird.