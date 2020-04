Siri klingt auf Deutsch jetzt anders

Generell sprechen beide Stimmen nun flüssiger und auch Betonungen einzelner Wörter im Kontext eines Satzes funktionieren ein bisschen besser. Je nachdem, ob die männliche oder weibliche Stimme eingestellt wurde, tut sich Siri aber immer noch schwer komplizierte Wörter wie "Temperatur" auszusprechen.

Besser, aber noch nicht perfekt

In einigen Fällen geht Siri am Ende des Satzes weiterhin komplett unnatürlich mit der Stimme nach oben, wie wenn es sich um eine Frage handeln würde. Auch mechanische Stimmartefakte sind weiterhin zu beobachten. Es bleibt folglich abzuwarten, ob die deutschen Stimmen in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter verbessert werden.