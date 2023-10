Apple bringt Software-Update gegen Überhitzung der iPhones

Mit der Aktualisierung auf iOS 17.0.3 versucht Apple das Hitzeproblem bei den iPhones in den Griff zu bekommen.

Seit das iPhone 15 Pro und Pro Max auf den Markt gekommen ist, gibt es Berichte darüber, dass die Geräte heißlaufen. Manches Mal sollen die Handys sogar so heiß werden, dass man sie kaum mehr anfassen kann.

Einige vermuteten, dass der neue Titanrahmen die Fehlerquelle für das Hitzeproblem sein könnte. Irgendwann hat sich dann auch Apple dazu geäußert und erklärt, dass es nicht an der Hardware, sondern an der aktuellen Version von iOS 17 sowie an einigen Apps liegt.

