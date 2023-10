Apple gesteht: iPhone 15 hat Problem mit Überhitzung

Das iPhone 15 (hier im futurezone-Test) ist erst seit wenigen Tagen am Markt, schon gibt es erste Beschwerden. Auf Social Media und in Apple-Foren klagen Nutzer*innen, dass die Smartphone-Reihe heiß wird - so heiß, dass sich die iPhones nicht mehr in der Hand halten lassen. Betroffen sind offenbar sämtliche Modelle.

Apple hat lange zu den Vorwürfen geschwiegen. Gegenüber Forbes bestätigt der Hersteller aber jetzt: Die Smartphones haben tatsächlich ein Hitzeproblem. Entgegen der Spekulationen liege es allerdings nicht an der Hardware, sondern an der aktuellen Version von iOS 17 sowie an einer Handvoll Apps, so der Hersteller - darunter Instagram und Uber.