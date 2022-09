iPhone 14 überhitzt, selbst bei geringer Nutzung

Seit Freitag ist das iPhone 14 erhältlich (das sagen die ersten Tester dazu). Es gibt bei den neuen Geräten viele Hardware-Upgrades, aber gleichzeitig sind die Nutzer*innen mit einigen Bugs konfrontiert.

Laut einem Bericht von Softpedia News sollen die neuen iPhones 14 regelmäßig überhitzen, obwohl gar keine Prozesse oder Apps am Laufen sind. Den Beschwerden zufolge dürften alle neuen iPhones gleichermaßen von dem Bug betroffen sein, also das iPhone 14, das iPhone 14 Pro, und das iPhone 14 Pro Max. Einem Bericht von PiunikaWeb zufolge dürfte der Überhitzungs-Bug aber am häufigsten beim iPhone 14 Pro und Pro Max auftreten.

Gerät wird auf Wunsch ausgewechselt

Es soll auch Fälle gegeben haben, bei denen das iPhone 14 Pro sogar den Ladeprozess abgebrochen hat, weil es so heiß geworden ist. Der Bug soll bereits an Apple weitergegeben worden sein, die bisherige Antwort dazu: „Bitte ein paar Tage warten, bis wir Feedback geben können.“ In anderen Fällen soll aber ein Gerätewechsel angeboten worden sein, so der Bericht.

Ein*e Betroffene*r hätten jedoch auch von Apple das Feedback erhalten, dass es normal sei, dass die Geräte ein bis 2 Tage nach der Inbetriebnahme einige Hintergrund-Tasks ausführen würden, während diese geladen werden. Einem Gerätwechsel wurde jedoch auch in diesem Fall zugestimmt.

Bisher ist nicht bekannt, wie verbreitet der Überhitzungs-Bug tatsächlich ist. Auch Apple hat dazu keine offizielle Stellung bezogen.

Es ist nicht der erste Bug, der bei den neuen iPhone-14-Geräten auftaucht. In den vergangenen Tagen haben User*innen beim iPhone Pro Max über einen Kamera-Bug berichtet, bei dem die Linse einen merkwürdigen Lärm produziert und sich nicht kontrollieren lässt.