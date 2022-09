Das sagen erste Tester über das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro

Dass man in den USA jetzt ausschließlich mit einer eSIM auskommen muss, ist für sie ebenfalls nicht gut. Das würde für manche wohl sehr schmerzhaft werden, so die Journalistin. Zur Aufklärung: Bei den europäischen iPhone-Modellen gibt es neben der eSIM nach wie vor einen SIM-Kartenslot, weshalb bei der Bestellung darauf geachtet werden sollte, sich keinesfalls Importware aus den USA liefern zu lassen.

Positiv bewertet sie die bessere Selfie-Kamera und die bessere Akku-Leistung . Zum Akku beim iPhone 14 sagt die Tech-Journalistin, dass sie nach drei bis vier Stunden Nutzung des iPhone 14, in der sie den Bildschirm aktiv gesteuert hat, am Ende 40 bis 50 Prozent Akkuleistung übrig hatte. Sie könne allerdings nicht direkt sagen, ob das jetzt „extrem viel mehr“ sei als beim iPhone 13. Für sie zählt, dass dies „für die meisten Leute gut genug sei, um gut durch einen ganzen Tag zu kommen und das ist es, was am Ende zählt.“

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Allison Johnson von The Verge in ihrem Testbericht. „Das iPhone 14 ist gut. Du solltest wahrscheinlich kein iPhone 14 kaufen“, heißt es das. Was wie ein Widerspruch klingt, ist aber keiner: Aus ihrer Sicht handelt es sich beim iPhone 14 um ein gutes Gerät, aber auch sie denkt nicht, dass man extra dafür umsteigen muss.

Alles in allem wird das iPhone 14 als „solides Smartphone“ bezeichnet, aber für die wenigsten Reviewer zahlt sich ein Upgrade aus. C. Low von Engadget titelt ihre Rezension etwa damit, dass es „ kein Upgrade-Jahr “ sei. Aus ihrer Sicht lohnt sich ein Umstieg von einem iPhone 13 auf ein iPhone 14 nicht, sondern ein Umstieg würde sich maximal von einem iPhone 11 auf das iPhone 14 lohnen.

Was die Tester*innen zum iPhone 14 Pro sagen

Beim iPhone 14 Pro fallen die Reviews etwas gemischter aus. Wired-Journalist Julian Chokkattu schreibt etwa, dass er das Upgrade als „nicht dramatisch“ empfindet. Er vergibt 7 von 10 möglichen Punkten. Aus seiner Sicht sind die Kamera-Upgrades nicht so großartig, wie Apple darstellt. Weitere neue Features wie das „Always-On-Display“ empfindet er als „lustig“.

Die Testerin von Engadget lobt den Always-On-Modus für das Display etwa hingegen außergewöhnlich stark. Was bedeutet Always-On? Benachrichtigungen und Wallpaper werden permanent dargestellt, ohne, dass man das iPhone 14 Pro aktivieren muss. Das passiert allerdings nur auf Wunsch. Laut den Testberichten kann man das ruhig, auch wenn es derzeit vielerorts Energiesparen heißt, denn der aktive Bildschirm verbraucht kaum Extra-Akku.

Apropos Display: Die neuen Pro-Modelle haben auch einen überarbeiteten und verbesserten OLED-Bildschirm, der von schmäleren Rändern eingefasst wird. Die Helligkeit gibt Apple mit 1600 nits an. Die Peak-Brightness beträgt sogar 2000 nits. Damit stellt das iPhone 14 Pro alle anderen Smartphone-Displays - zumindest am Papier - in den Schatten. Auch das kommt bei den Tester*innen insgesamt durchaus gut an.

Dynamic Island kommt generell gut an

Richtig begeistert ist Stan Schroeder von Mashable von einem weiteren Feature, das den Pro- und Plus-Modellen vorbehalten bleibt: Dynamic Island. Er findet das neue Feature „richtig cool“, wie er in seinem Testbericht schreibt. Doch was ist das eigentlich? Bei den neuen Pro-Modellen des iPhone 14 wurde der ikonische Balken-Notch in den Ruhestand geschickt. Ersetzt wurde die prägnante Einkerbung durch eine längliche Aussparung - im Grunde ein gewöhnliches Kameraloch, in dem sich die Selfie-Kamera und die Sensoren für die Face-ID verstecken.

Apple hat es allerdings geschafft, diese Display-Aussparung so richtig in Szene zu setzen und sie mit zusätzlichen Funktionen auszustatten. Schroeder ist von dem Feature sehr begeistert, kritisiert aber zugleich, dass man sich dabei vielleicht in der Praxis recht häufig seine Front-Kamera verschmieren könnte, weil man mit dem Finger in der Gegend herumtappt, um das Feature zu bedienen. Zudem könnte es mit der Zeit auch in Vergessenheit geraten und nur am Anfang interessant sein, so die Befürchtung.