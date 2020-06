Apple startet Verkauf von iPhone 6 schon im August

Wegen der erfolgreichen großen Smartphones der Konkurrenz habe sich Apple entschieden, den eigentlich für September geplanten Verkauf des neuen iPhone vorzuziehen, schrieb die Zeitung. Demnach soll im August ein iPhone 6 mit einer Bildschirmdiagonale von 4,7 Zoll (10,16 Zentimeter) herauskommen. Im September soll der Zeitung zufolge dann eine Version mit einer Bildschirmdiagonale von 5,5 oder 5,6 Zoll folgen. Apple rechne mit dem Verkauf von insgesamt 80 Millionen Exemplaren.

Das iPhone 5 hat eine Bildschirmdiagonale von vier Zoll. Es kam im September 2012 in die Läden, im vergangenen Jahr kamen neue Versionen dieses Modells auf den Markt. Die japanische Zeitung "Nikkei" hatte Ende März berichtet, Apple bringe sein neues iPhone in zwei verschiedenen Größen im September auf den Markt. Die Firma selbst schweigt zu solchen Berichten. Auch die von der "Economic Daily News" genannten Unternehmen verweigerten am Freitag jeden Kommentar.