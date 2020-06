Apple stellt neues iPhone 4S vor

Das lange Warten hat ein Ende: Um zehn Uhr Ortszeit begann in der Firmenzentrale Apples Event mit der Ankündigung "Let`s talk iPhone". Unter der Leitung des neuen Apple CEO Tim Cook wird das die neue Version des Smartphones präsentiert.

Das iPhone 4S stellt eine überarbeitete Version des aktuellen iPhone 4 dar. Das Design bleibt gleich, im Inneren arbeitet das Smartphone hingegen mit dem neuen Apple A5 Chip, die Vorgängerversion hatte den Apple A4 verbaut. Der Prozessor soll bessere Leistung bei geringerem Stromverbrauch garantieren. Außerdem hat sich Apple beim 4S dem Antennenproblem angenommen und verspricht besseren Empfang und höhere Datenraten.

Auch die Kamera wurde überarbeitet und fotografiert ab sofort mit einer Auflösung von acht Megapixel. "Das sind 60 Prozent mehr Pixel als in der Kamera des iPhone 4." Außerdem ist der neue Sensor rückseitig beleuchtet und verspricht so höhere Lichtempfindlichkeit. Das 4S unterstützt auch Full-HD-Videoaufnahmen mit 1080p und Bildstabilisator.

In Österreich soll das iPhone 4S am 28. Oktober auf den Markt kommen, in den USA, Deutschland, Großbritannien und vier anderen Ländern ist es schon am 14. Oktober so weit. Das Smartphone erscheint in den Speichervarianten 16, 32 und erstmals auch 64 Gigabyte.