Apple stellt neues MacBook Pro vor

Das neue MacBook Pro hat eine Touch-Bar statt Funktionstasten. Es ist kleiner und leichter als das Vorgängermodell und kostet in der Spitzenausstattung 5000 Euro.

Das MacBook Pro in 13-Zoll-Konfiguration wiegt 1,37 Kilogramm und ist 14,9 Millimeter dünn. Das Display des MacBook Pro soll 67 Prozent heller sein (500 Nits), ein um 67 Prozent höheres Kontrastverhältnis haben und um 25 Prozent mehr Farben darstellen. Das 15-Zoll-Display löst mit 2880 x 1800 Pixel auf, das 13-Zoll-MacBook-Pro mit 2560 x 1600 Pixel.

Das neue MacBook Pro wird es mit 13-Zoll- und 15-Zoll-Display geben. Das Gehäuse besteht wieder aus Aluminium und wird in den Farben Space Grau und Silber angeboten. Das 15-Zoll-Gerät ist 15,5 mm dünn - 14 Prozent dünner als das alte MacBook Pro. Es wiegt 1,83 Kilogramm. Das Trackpad ist doppelt so groß wie beim alten MacBook Pro und unterstützt Force Touch. Bei der Tastatur kommt der "Schmetterling-Mechanismus" zum Einsatz, der auch im 12-Zoll-MacBook verwendet wird.

Ein neues Kühlungssystem soll das Lüftergeräusch verringern. Die Lautsprecher sollen dafür einen doppelt so hohen Dynamikumfang haben.

Die SSDs der neuen MacBook Pros können bis zu 2 TB groß sein. Sie sollen Geschwindigkeiten von bis zu 3,1 GB/s erreichen, was 50 Prozent schneller als beim alten MacBook Pro ist.

Touch Bar

Die Touch Bar unterstützt Multitouch-Gesten für bis zu zehn Berührungen gleichzeitig und soll ein Retina-Display nutzen. Die eingeblendeten Tasten sind nicht nur Programm- sondern auch inhaltsabhängig. So können sich die Bedienelemente, je nachdem welche Website im Safari-Browser geöffnet wird, ändern.

Bar wird durch Drücken und Wischen bedient. Im normalen Modus werden rechts grundlegende Elemente angezeigt, wie etwa Buttons für Displayhelligkeit und die Lautstärkeregelung. Tippt man die entsprechenden Icons an, öffnet sich ein Schiebebalken, mit dem per Wischen Lautstärke oder Helligkeit geändert wird.

Werden Fotos angezeigt, gibt es auf der Touch Bar Tasten für das schnelle Drehen und Bearbeiten der Bilder. Ist das E-Mail-Programm geöffnet, wird über die Touch Bar vorgeschlagen, in welche Ordner ein Mail verschoben werden soll. Klickt man auf CC, werden in der Touch Bar Empfänger vorgeschlagen. Die Vorschläge basieren auf dem früheren Verhalten des Users. In der iMessage-App werden etwa häufig genutzte Emojis angezeigt.

Die Tasten auf der Touch Bar können individuell eingestellt werden. Dazu wird das entsprechende Menü geöffnet und mit dem Cursor vom Display in die Touch Bar gezogen.

Die Touch Bar wird auch von Software von Drittanbietern unterstützt. Als Beispiel nennt Apple etwa die Microsoft-Office-Produkte, Musikprogramme und Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop.