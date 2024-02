Apple testet angeblich 2 faltbare iPhones, hat aber Probleme

Laut The Information arbeitet Apple derzeit an 2 faltbaren iPhone-Modellen. Möglicherweise sind es sogar noch mehr. Gerüchte, dass es ein faltbares iPhone geben könnte, kursieren bereits seit Jahren.

Bis einer der derzeit entwickelten Prototypen Marktreife erlangt, dürfte allerdings noch Zeit vergehen: Frühestens dürfte mit den Falt-iPhones im kommenden Jahr gerechnet werden.

Wie soll das Design angepasst werden?

Derzeit kämpfe Apple in seinen Entwicklungslaboren noch mit allerlei Problemen: Eines sei etwa die Haltbarkeit des Displays. Weil sich das Design an seinen iPhone-Vorgängern orientieren soll, ist es auch schwierig das herkömmliche iPhone-Design auf ein Falt-Design umzulegen. Manche gehen deshalb auch gar nicht mehr von einem faltbaren iPhone aus, sondern von einem iPad.

The Information sprach allerdings mit einer Person, die Einblick in die Entwicklungslabore von Apple hat. Sie sagte, dass sich Apple bereits an zumindest einen Hersteller von Komponenten für ein faltbares iPhone gewandt habe – demzufolge soll Apple derzeit zwei Handys entwickeln. Allerdings könnte es auch noch sein, dass Apple sein Projekt „faltbares iPhone“ auch wieder zur Gänze abbläst.