Apple testet iPhone 6 Display mit 1704 x 960 Pixel

Wie 9to5Mac überzeugend aufschlüsselt, wird Apple höchstwahrscheinlich die bereits seit langem etablierte Grundauflösung von 568 mal 320 Pixel für die größeren Modelle verdreifachen. Um die Retina-Auflösung zu erreichen, setzt das aktuelle iPhone-5S-Display auf ebendiese Auflösung, verdoppelt die Pixel aber sowohl vertikal als auch horizontal. Für ein noch größeres Display könnte Apple die Pixelanzahl folglich verdreifachen, was den Nebeneffekt hätte, dass App-Entwickler ihre Programmoberflächen praktisch unverändert lassen könnten.

So deuten durchgesickerte Pläne des iPhone-Produzenten Foxconn darauf hin, dass Apple am 16:9-Format festhalten möchte. Bei beiden meistdiskutierten neuen Displaygrößen 4,7 und 5,5 Zoll wäre die Pixeldichte und somit auch die Schärfe des Bildschirms mit 416 und 356 PPI (pixel per inch) immer noch höher als bei den aktuellen Retina-iPhone-Modellen. Insiderinformationen zufolge plant Apple offenbar auch keine radikale Umgestaltung der Oberfläche. Icons und Bedienelemente sollen nur entsprechend größer dargestellt werden, schreibt 9to5Mac.