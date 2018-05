Apple Watch bekommt neues Ziffernblatt

Das neue Design, das auf Nutzerwunsch bald den Bildschirm der Apple Watch zieren wird, heißt "Pride" und besteht aus sechs in Regenbogen gehaltenen Saiten, die sich vertikal über den Bildschirm der Uhr ziehen. Bei Bewegung oder Berührung beginnen die Saiten zu schwingen und spalten sich dabei in einzelne Fasern auf. Das neue "Ziffernblatt" soll am 4. Juni verfügbar gemacht werden, wie 9to5Mac berichtet.

Das lässt darauf schließen, das es bei Apples Entwicklerkonferenz WWDC präsentiert werden soll. Es gibt aber eine Möglichkeit, Pride schon jetzt zu aktivieren. Da das Design bereits Teil von Apples aktuellstem Uhrenbetriebssystem watchOS 4.3.1 ist, bekommen Nutzer Zugang, wenn sie das Datum ihrer Apple Watch manuell nach vorne stellen. Wer seine Uhr auf ein Datum nach dem 4. Juni einstellt, sollte Zugang zu Pride bekommen. Es ist allerdings Vorsicht geboten, weil ein händisches Vorstellen des Datums unvorhergesehene Konsequenzen haben kann.