Apple Watch kommt in die Läden

Der Verkauf soll aber zunächst auf das Abholen von Online-Vorbestellungen beschränkt werden. Zugleich wurden diverse Modelle der Uhr am Mittwoch im Online-Store als binnen weniger Minuten abholbereit angezeigt. Andere Modell wie die Apple Watch im Edelstahlgehäuse „Space Black“ haben weiterhin „drei bis vier Wochen“ Lieferfrist.

Apple hatte die Watch anders als neue iPhone- oder iPad-Modelle beim Start im April zunächst nur online verkauft. Die Wartezeiten von zunächst mehr als einem Monat gingen zuletzt deutlich zurück. In zehn Tagen will Apple die Uhr in sieben weiteren Ländern auf den Markt bringen, darunter in Italien, Spanien und der Schweiz.