Apple Watch Pro: 7 Prozent größeres Display und Hülle aus Titan

Am Donnerstag werden die neuesten Geschäftszahlen von Apple erwartet. Im Vorfeld berichtet Mark Gurman von Bloomberg darüber, wie gut das Unternehmen aufgestellt ist, um der aktuellen Krise (Inflation, Chipmangel etc.) zu trotzen. Einen besonderen Fokus will das Unternehmen künftig auf den Gesundheitsbereich legen. Das geht aus einem 59-seitigen Bericht hervor, der in der vorigen Woche veröffentlicht wurde. Die Apple Watch ist ein Schlüsselelement in Apples Vorhaben. Die nächste Generation der Smartwatch soll ein neues High-End-Gerät enthalten: Die Apple Watch Pro.

Ganz anders als bisher

Die Apple Watch Pro soll ein größeres Display aufweisen, eine längere Batterielaufzeit und einen Körpertemperatursensor. Das Design soll sich klar von den bisherigen Apple-Watch-Modellen unterscheiden. Es soll gleichzeitig etwas vom bisherigen rechteckigen Look abweichen, andererseits aber auch nicht rund sein. Spekulationen, die Armbanduhr werde flache Seiten aufweisen, seien wahrscheinlich falsch. Das Display sollte eine rund 7 Prozent größere Bildschirmdiagonale aufweisen.

Hülle aus Titan

Die Hülle der Apple Watch Pro soll aus einem neuen Materialmix zusammengestellt und noch robuster als bisherige Modelle sein. Eine Titan-Variante soll die Smartwatch besonders "rugged" machen. Mehr zum Zeitplan könnte man möglicherweise bei der Apple-Konferenz am 28. Juli erfahren.