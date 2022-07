"Extreme Sports"-Apple-Watch soll noch heuer kommen

Apple soll mit „Extreme Sports“ in diesem Jahr die bislang größte Smartwatch herausbringen. Das neue Modell soll über einen größeren Bildschirm, mehr Akkuleistung und ein stabileres Gehäuse verfügen, wie Bloomberg berichtet. Anstatt Aluminium soll Metall zum Einsatz kommen, das die Uhr bruchsicherer macht.

Der Bildschirm soll fast 2 Zoll in der Diagonale erreichen, was etwa 7 Prozent mehr Bildschirmfläche als bei aktuellen Apple-Uhren bedeutet. Auf dem größeren Display sollen mehr Fitness-Daten angezeigt werden. Die Auflösung soll 410 x 502 Pixel betragen. Extreme Sports ist direkt an Athlet*innen gerichtet, die von einem größeren Akku und ein längeres Workout-Tracking Gebrauch machen können.

Series 8 soll Fieber messen können

Seit 2015 ist es das dritte Mal, dass Apple den Bildschirm seiner Apple Watches vergrößert. Bei den Apple Watch Series 8, welche ebenfalls im Herbst kommen soll, wird sich hinsichtlich der Größe aber nichts ändern – es soll bei 1,9 Zoll Diagonale bleiben. Auch das Display der Apple Watch SE bleibt gleich groß.

Die Series 8 könnte auch mit einer Fiebermessfunktion erscheinen, wie die futurezone berichtet hat. Die Sensoren für Höhenmessungen und Schwimmerfassungen sollen zudem verbessert werden. Ansonsten soll sie sich nur geringfügig von den vorherigen Generationen unterscheiden.

Auch die Extreme Sports soll die Körpertemperatur messen können und wird voraussichtlich teurer sein als die aktuellen Apple Watches. Die Apple Watch Series 7 startet etwa bei 429 Euro.