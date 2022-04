So sieht Googles erste Smartwatch aus

2022 soll das Jahr werden, in dem Google endlich seine erste eigene Smartwatch präsentieren wird. Und zwar auf der Google I/O , die im Mai über die Bühne geht. Genährt werden die Spekulationen unter anderem vom dem besonders zuverlässigen Leaker Evan Blass .

Wie die Armbänder an der Uhr angebracht werden, wie groß der Rahmen um das Display ist und wie die Unterseite der Smartwatch aussieht, wird von dem durchgesickerten Bild nicht beantwortet. Ähnliche Bilder einer angeblichen Pixel-Watch hat der YouTuber Jon Prosser bereits vor einem Jahr veröffentlicht .

Er hat in Zusammenarbeit mit 91mobiles ein Render-Bild veröffentlicht , das die kommende Pixel-Smartwatch von Google zeigen soll. Zu sehen ist allerdings nur die kreisrunde Glasfassung , eine Krone sowie ein beliebiges Watchface.

Das Design der Pixel-Smartwatch erinnert stark an die LG Watch Style aus dem Jahr 2017 , die im Rahmen einer Kooperation zwischen Google und LG entstanden ist. Bleibt zu hoffen, dass der dicke Rahmen 5 Jahre später etwas weniger prominent ausgeprägt wird.

LG Watch Style (links) vs. Google Pixel Watch (rechtes)

Zahlreiche offene Fragen

Sollte Google tatsächlich im kommenden Monat seine erste Smartwatch vorstellen, bleiben noch zahlreiche weitere Fragen offen: Fokussiert die Pixel-Watch hauptsächlich auf Fitness? - etwa mit einer tiefen Fitbit-Integration. Oder werden andere Funktionen im Mittelpunkt stehen? - etwa Mobile-Payment, LTE-Verbindungen oder ähnliches.

Außerdem ist unklar, ob Google sein eigenes Pixel-Ökosystem bevorzugen will oder ob die Smartwatch mit allen Android-Phones - vielleicht sogar mit iPhones - gleich gut funktioniert.

Viele offene Fragen, die zumindest zum Teil spätestens am 11. Mai beantwortet werden. An diesem Tag findet nämlich die Developer-Conference Google I/O statt. Die dortige Bühne hat der Technologiekonzern in der Vergangenheit regelmäßig für die Präsentation neuer Produkte genutzt.