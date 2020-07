Apple Watch: Was vom heutigen Event zu erwarten ist

Für die wartenden Kunden sind die wichtigsten Fragen des Abends, wann die Uhr erhältlich ist und wie viel sie kostet. Tim Cook wird voraussichtlich verkünden, dass die Smartwatch ab Anfang April erhältlich sein wird. Gerüchten zufolge wird der Marktstart in den USA zwischen dem 6. und 10. April erfolgen. Große europäische Länder könnten in der Woche darauf folgen, in Österreich ist es vermutlich erst Ende April/Anfang Mai so weit sein.

Apple will die Watch in drei Kategorien anbieten: Watch Sport, Watch und Watch Edition. Die Modelle der Sport-Gruppe haben ein Gummi-Armband und Aluminium-Gehäuse. Sie werden wohl die günstigsten Modelle sein und laut einer früheren Präsentation 349 US-Dollar kosten. Apple könnte überraschen, in dem der heute verkündete Preis etwas niedriger sein wird – gemunkelt wird über 329 US-Dollar.

Wie teuer die Modelle der Reihe Watch (Stahl-Gehäuse und Metall-Armband) und der luxuriösen Watch Edition (18 Karat Gold) sein werden, soll heute bekannt werden. Bisher sind dazu keine Informationen durchgesickert.