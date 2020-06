Leak legt Akkulaufzeit der Apple Watch offen

Laut 9to5Mac seien die Arbeiten an der Akkulaufzeit auch der Grund für die Verzögerung der Smartwatch. Auch Probleme mit dem Ladestecker, der auf die bei MacBooks verwendete MagSafe-Technologie setzt, stellte die Apple-Ingenieure vor Hürden. In der Apple Watch kommt der hauseigene S1-Chip zum Einsatz, der in puncto Performance dem im aktuellen iPod Touch eingesetzten Apple A5 ähneln soll. Als Betriebssystem kommt eine abgespeckte Variante von iOS mit dem Codenamen SkiHill zum Einsatz, zudem soll der Bildschirm in „Retina-Auflösung“ für einen recht hohen Energiebdarf zu sorgen.