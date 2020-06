Apple will Schulbücher neu erfinden

Bei einem eigenen Bildungsevent hat Apple am Donnerstag in New York neue Apps für Schüler und Studierende vorgestellt, mit denen das Lernen interaktiver werden soll. Von iBooks gibt es ab sofort ein Update im App Store, darin befindet sich eine eigene Kategorie von Fachbüchern. Zudem lassen sich mit der neuen App iBooks Author selbst einfach interaktive Inhalte erstellen.

von Barbara Wimmer