Apples Netflix-Konkurrent kommt zum Kampfpreis

Apples Video-Streaming-Dienst Apple tv+ wird ab 1. November zum Kampfpreis von 4,99 Dollar im Monat starten. Das gab der Konzern bei der iPhone-Präsentation am Dienstag bekannt. Käufer eines Apple TV, Mac, iPhone oder iPad bekommen außerdem ein Jahr gratis. Wie hoch der Euro-Preis ist, war vorerst nicht bekannt. Man kann von 5 oder 6 Euro monatlich ausgehen.

Apple tritt im Konkurrenzkampf zu Netflix, Prime Video und anderen Diensten zu einem überraschend niedrigen Kampfpreis. Auch Exklusivinhalte werden produziert, wie etwa For All Mankind, The Morning Show oder Dickinson. Apple-Chef Tim Cook kündigte außerdem die Serie See mit Jason Momoa an. Sie dreht sich um eine Welt, in der Menschen nicht sehen können.