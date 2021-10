Apples Lösung für das Notch-Problem: Ein dicker Rand ums Display

Apple hat beim Notch, der auffälligsten Designänderung beim neuen MacBook Pro, gepfuscht. Icons verschwinden unter dem Notch. Zudem verhält er sich anders, je nachdem ob man sich in einer App oder auf der Betriebssystemebene befindet.

Apple wurde von User*innen ein „Super-Fail“ vorgeworfen. Andere scherzten, ob Apple etwa vergessen habe, dass das neue MacBook Pro einen Notch hat – sonst hätte sich wohl jemand eine Lösung für die dadurch auftretenden Probleme überlegt.

Wie sich herausstellt, hat Apple nicht darauf vergessen. In einem jetzt veröffentlichten Support-Dokument wird eine Funktion beschrieben, die das Problem löst – auf die vermutlich schlechteste, mögliche Art.

Vier schwarze Balken lösen das Problem und verkleinern das Display

Dazu wählt man die App im Finder an, geht auf File und „Get Info“. Hier findet man die neue Einstellung „Scale to fit below built-in camera“, was in etwa heißt: „Größe für Darstellung unter der eingebauten Kamera anpassen.“