Apple stellt neues MacBook Pro vor: Was ihr wissen müsst

Mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde der schwarze Bereich, mittig am oberen Rand des Displays. Es ist ein Notch , wie man ihn auch von den iPhones kennt. In ihm befindet sich die 1080p-Webcam sowie Hardware für Apples FaceID-System.

An oberster Stelle stehen natürlich die Anschlüsse . Die neuen MacBook Pros bringen einiges zurück, von dem man sich zuvor bereits verabschieden musste. Unter anderem bringt Apple den allseits beliebten magnetischen Stromadapter MagSafe zurück. So weisen die Notebooks folgende Ports auf:

Mehr Leistung

Die 14-Zoll-Variante kommt in 2 verschiedenen Ausführungen, jeweils mit Chip auf Basis des M1 Pro. Das 16-Zoll-MacBook kommt in 2 M1-Pro-Versionen und in einer M1-Max-Ausführung. Wie von Apple gewohnt gab es auch zahlreiche Statistiken, die die Überlegenheit in Benchmarks der neuen Modelle hervorstreichen.

Die CPU-Performance des M1 Pro soll etwa 70 Prozent schneller und die GPU-Leistung soll doppelt so gut sein, wie beim M1. Der Chip verfügt über 200 GB/s Speicherbandbreite, beim M1 Max sind es 400 GB/s und eine nochmal deutlich schnellere Rechenleistung.

Längere Akkulaufzeit

Apple hat beim hauseigenen Chip großen Wert auf Energieeffizienz gelegt. Das führt dazu, dass die neuen MacBooks auch besonders lange Akkulaufzeiten haben. Mit dem 14-Zoll-Modell sollen etwa bis zu 17 Stunden Videowiedergabe und bis zu 11 Stunden drahtloses Surfen möglich sein. Bei der 16-Zoll-Version sind es 21 Stunden Videowiedergabe und 14 Stunden drahtloses Surfen.

Erstmals kommen die MacBooks auch mit einer Schnellladefunktion. In 30 Minuten sollen die Akkus zu 50 Prozent wieder aufgeladen werden können.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen MacBook können ab sofort bestellt werden. Das günstigste Modell (14 Zoll, 8-Core-CPU, 16GB Ram, 512GB SSD) kommt auf 2.249 Euro.

Das teuerste Modell mit M1 Max, 10-Core-CPU, 64GB Ram und 8TB SSD kommt in der teuersten Ausstattung auf 6.839 Euro.

Je nach gewähltem Modell werden die ersten Geräte bereits ab kommender Woche (27. Oktober) ausgeliefert.

Hier nochmal die Preise der Standardkonfigurationen im Überblick:

MacBook Pro 14.2“

8C CPU,14C GPU, 512 GB: 2.249 Euro

10C CPU, 16C GPU, 1TB: 2.749 Euro

MacBook Pro 16.2“