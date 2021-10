Apple AirPods 3. Generation: 3 Dinge, die neu sind

Apple hat bei seinem Event am Montag wie erwartet die 3. Generation seiner AirPods präsentiert. Die drahtlosen In-Ear-Kopfhörer haben ein neues Design und neue Technik im Inneren erhalten. Hier die drei herausragendsten neuen Eigenschaften:

1. Besserer Raumklang

Die AirPods sollen ihren Träger*innen künftig ein noch besseres dreidimensionales Klangerlebnis bieten. Dafür wird die Dolby-Atmos-Technik verwendet, die bereits bei den AirPods Pro und den AirPods Max eingesetzt wird.

Außerdem wurde "Adaptive EQ" in die AirPods integriert. Der adaptive Equalizer passt die Musikwiedergabe genau an den vorliegenden Track und an die individuelle Ohrform der Trägerin bzw. des Trägers an, womit Rock- wie Techno-Fans z.B. gleichermaßen gut versorgt werden sollen - egal wie der Kopfhörer in ihrer jeweiligen Ohrmuschel sitzt. Auch am dynamischen Treiber des Lautsprechers wurden Verbesserungen vorgenommen. Das soll tiefere Bässe ermöglichen.

Geräuschunterdrückung wurde den AirPods nicht verpasst, dafür werden aber Windgeräusche Software-seitig ausgefiltert, etwa um sich bei Telefonaten in windiger Umgebung verständlicher ausdrücken zu können.