Demnach wird Apple in erster Linie die neue Generation seines MacBook Pro vorstellen. Die kommenden Apple-Laptops sollen ein neues Design haben und von einer aktualisierten Version des Apple-Prozessors M1 angetrieben werden, der möglicherweise als M1X bezeichnet wird.

MacBook Pro mit neuem Look

MacBook Pro mit neuem Look

MacBook Pro mit neuem Look

Am Montag den 18. Oktober um 19:00 Uhr geht der Vorhang für das nächste Apple-Event auf. Was der iPhone-Hersteller dabei tatsächlich präsentiert, wird sich erst auf der Bühne zeigen. Zahlreiche Gerüchte legen allerdings die zu erwartenden Produkte nahe.

Der Look der neuen Apple-Laptops soll an die aktuellen iPhones erinnern. Designmäßig ist mit weniger rundlichen Elementen und mit mehr flachen Kanten zu rechnen. Die interaktive Touchbar soll verabschiedet werden.

Außerdem wird erwartet, dass die MacBook Pros nun wieder mehr Anschlüsse haben. So sollen ein Einschub für eine SD-Karte, ein HDMI-Port, weitere USB-C-Anschlüsse sowie ein MagSafe-Charging-Port wieder auf die MacBook Pros zurückkehren.

Das kommende MacBook Pro soll wieder per MagSafe geladen werden

Wilde Gerüchte um MacBook-Pro-Display

In der sprichwörtlich letzten Minute sind noch wilde Gerüchte über die kommenden MacBook Pros in Umlauf gebracht worden. Demnach wird behauptet, dass die Screens von einem Notch geprägt sein sollen. Die Einkerbung im Display erinnere an die iPhones und soll die Webcam beherbergen.

Auch wenn es als ziemlich unwahrscheinlich gilt, dass Apple seinen neuen Laptops einen Notch verpasst, würde eine solche Einkerbung ein nahezu rahmenloses Design ermöglichen.

Ebenso sind Informationen aufgetaucht, wonach die Bildschirme der kommenden MacBook Pros eine Refresh-Rate von 120 Hz haben sollen. Eine adaptive Bildwiederholfrequenz würde bewegte Inhalte deutlich flüssiger wiedergeben und bei statischen Inhalten Energie sparen.