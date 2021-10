7 Dinge, bei denen iPhones hinter Android-Handys liegen

Auf den iPhone-Events hat man in den vergangenen Jahren bahnbrechende Innovationen schmerzlich vermisst. Stattdessen ist Apple in den meisten Belangen mit den Herstellern von Android-Handys gleichgezogen, hat aber die jeweiligen Funktionen zur Perfektion getrieben.

Auch wenn sich der Akku der iPhones quasi im Schneckentempo aufladen lässt, hält er - zumindest bei den aktuellen 13er iPhones - besonders lange durch. Und so stellt jedenfalls die Akkulaufzeit des iPhone 13 Pro Max die Android-Konkurrenz in den Schatten.

Wer ein solches Feature einmal gewohnt ist, wird es auf den iPhones schmerzlich vermissen. Da ein Always-On-Display nicht nur an der Hardware hängt, bleibt die Hoffnung, dass Apple ein solches Feature per Software-Update nachliefert.

Bei der Android-Konkurrenz gibt es kein Face ID und in der Folge auch keinen Notch mehr. Bei praktisch allen Nicht-Apple-Geräten ist die Frontkamera in einem kleinen Loch im Display versteckt. Mehrere Hersteller experimentieren bereits mit unsichtbaren Selfie-Kameras , die unterhalb des Display-Panels liegen.

Apples Face ID benötigt neben einer herkömmlichen Selfie-Kamera noch weitere Sensoren. Diese nehmen zusätzlichen Platz in Anspruch und so kommen die aktuellen iPhones immer noch mit einem breiten Balken-Notch .

Face ID statt Fingerprint

Bei Android-Phones gehört ein Fingerprint-Sensor, der im Display verbaut ist, seit Jahren zum Standard. Wie gut und zuverlässig diese funktionieren, hängt hauptsächlich vom Hersteller und der Preisklasse ab.

Bei Apple wurde die Touch ID mit dem iPhone X und der damit zusammenhängenden Premiere der Face ID von den Handys verbannt. Ob die Vorteile von Face ID gegenüber Fingerprintsensoren überwiegen, darüber lässt sich streiten.

Fest steht jedoch, dass die Gesichtserkennung weit weniger flexibel ist. Will man ein am Tisch liegendes iPhone per Face ID entsperren oder trägt man einen Mund-Nasen-Schutz, dann stößt die Gesichtserkennung schnell an ihre Grenzen.