Aston Martin bringt Neuauflage von James-Bond-Auto mit 007-Gadgets

Der DB5 soll eine authentische Reproduktion des Film-Autos sein, mit ein paar Modifikationen, um eine hohe Verarbeitungsqualität und Zuverlässigkeit zu gewähren. Zu den funktionsfähigen Bond-Gadgets gehört das rotierende Nummernschild. Welche weiteren Gadgets verbaut sind, ist noch unbekannt. Das Auto wird nur in der ikonischen Farbe Silber produziert.

Der Wagen kam zwar erstmals in Goldfinger zum Einsatz, war aber auch danach in sechs weiteren Bond-Filmen zu sehen: Thunderball, GoldenEye, Tomorror Never Dies, Casino Royale, Skyfall und Spectre. Der DB5 gehört in der Populärkultur so zu 007, wie die Walther PPK.