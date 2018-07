Audi e-tron erhält OLED-Touchscreens statt Rückspiegel

Autohersteller Audi hat in Kopenhagen einige Innenraumpläne für den e-tron vorgestellt. Das Armaturenbrett des Elektro-SUV soll die Passagiere gleichermaßen umfassen ("wrap-around") und mit zahlreichen futuristischen Elementen begeistern. An den Türen befinden sich asymmetrische OLED-Bildschirme, die das Bild von Kameras wiedergeben, die an der e-tron-Außenseite anstelle von Seitenspiegeln montiert sind.